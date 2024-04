8 riserve più tre titolarissimi: il Milan deve pensare già alla Roma cercando di vincere - comunque - col Sassuolo

Giovedì c'è Roma-Milan e i rossoneri dovranno assolutamente cercare di ribaltare il risultato di San Siro, da cui i giallorossi sono usciti con una vittoria di misura che li porterà ad avere all'Olimpico due risultati su tre a disposizione per qualificarsi alle semifinali di Europa League. Prima della sfida contro la squadra di De Rossi, però, quella di Pioli sarà oggi impegnata alle 15 in casa del più che pericolante Sassuolo.

Inevitabilmente, dunque, il tecnico rossonero opterà per un ampissimo turnover, in modo da avere a Roma giocatori freschi e riposati per tentare il già citato ribaltone. Con ogni probabilità, Giroud, Pulisic, Tomori, Gabbia, Calabria e Bennacer cominceranno dalla panchina, lasciando spazio alle loro rispettive alternative; ci saranno, comunque, alcuni tra i titolarissimi in campo sin dal primo minuto: possibile la titolarità per Theo Hernandez, per Leao e per Loftus-Cheek, i quali hanno giocato male giovedì contro la Roma e hanno voglia e necessità di riscattarsi subito.Assente Maignan: il portiere francese è rimasto a Milano per la gestione di un affaticamento; ci sarà a Roma. Davanti a Sportiello, che sostituirà Maignan, ci saranno Florenzi a destra, Theo Hernandez a sinistra, Thiaw e Kjaer al centro. A centrocampo il duo Musah-Adli. Davanti il poker Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao dietro Jovic. Panchina per Okafor.