9 anni fa Bonera giocava la sua ultima partita da calciatore del Milan

Esattamente 9 anni fa, il 17 maggio 2015, Daniele Bonera giocava la sua ultima partita in rossonero. Si trattava della 36esima giornata del campionato di Serie A 2014/15, Sassuolo-Milan, sfida purtroppo persa dal Milan 3-2 a causa della tripletta di Domenico Berardi, sempre molto attivo quando si tratta di far male sportivamente ai rossoneri. Bonera era allora in campo dal primo minuto, terzino sinistro.

Oggi Bonera, come sappiamo, è nello staff tecnico della prima squadra rossonera, e sembra molto probabile che il club scelga proprio lui per guidare la squadra Under23, che è destinata a formarsi e a competere in Serie C l'anno prossimo.