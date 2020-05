9 maggio 1993 - Gli ultimi gol in rossonero di Rijkaard e Van Basten

9 maggio 1993, Stadio del Conero, Ancona. Il Milan di Fabio Capello è lanciato verso il tredicesimo scudetto, un titolo dominato che si materializzerà alla penultima giornata. La gara contro l'Ancona di Guerini non viene tanto ricordata per il successo, comunque importante nella corsa al titolo, ma per chi furono i marcatori in quella giornata primaverile. Al 20' Frank Rijkaard raccoglie un lancio lungo in area di rigore, stoppa la sfera e conclude con un bolide sul primo palo che beffa Nista: 1-0 per il rossoneri. Diciannove minuti dopo arriva il raddoppio: angolo dalla destra, Van Basten anticipa il marcatore e deposita in rete di testa. La gara si concluse poi sul 3-1, con reti di Maldini e Vecchiola. Rijkaard e Van Basten, ad Ancona, segnarono gli ultimi gol con la maglia del Milan prima dell'addio.