9 maggio 1999 - Lo spettacolo del Delle Alpi: la doppietta di Weah e la corsa mano nella mano con Boban

9 maggio 1999, Stadio Delle Alpi, Torino. Terz'ultima giornata di campionato, i rossoneri di Zaccheroni sono lanciati nella grande rincorsa alla Lazio, una rincorsa però che trova un ostacolo importante, la Juventus. Per continuare a sperare i rossoneri devono superare i bianconeri in trasferta, bianconeri guidati da Ancelotti dopo le dimissioni di Marcello Lippi a febbraio. Zac schiera questa formazione: Abbiati; Sala, Costacurta, Maldini; Helveg, Ambrosini, Albertini, Guglielminpietro; Leonardo, Bierhoff, Weah. Il Diavolo mostra subito la propria superiorità giocando un grande primo tempo, non riuscendo però a passare in vantaggio. Una gioia però soltanto rimandata alla ripresa, quando il Milan si ripresenta in campo con Boban al posto di Leonardo. Al 46' una zuccata di Montero libera Weah, abile ad anticipare Tudor e l'arrembante Peruzzi: il colpo di testa del liberiano termina alle spalle del portiere rossonero per il meritato 0-1. Per il raddoppio bisogna attendere al 64', quando Boban confeziona una magia per Weah, servendolo in area con un filtrante: per il numero 9 è un gioco da ragazzi. Memorabile l'esultanza dei due rossoneri, mano nella mano, una delle immagini più belle del sedicesimo scudetto rossonero.