A Bola - Leao migliore in campo contro la Polonia: "Stupefacente. Magia in movimento"

Grande prestazione di Rafael Leao ieri sera nella vittoria del Portogallo sulla Polonia per 3-1 nella partita di Nations League. Il numero 10 rossonero ha letteralmente fatto a fette la difesa avversaria con diverse accelerate che hanno tagliato le gambe ai polacchi. Il gol di Ronaldo è tutto merito di Rafa che cavalca sulla sinistra, semina avversari e colpisce il palo che respinge il pallone sui piedi di Cristiano che segna a porta vuota. E non è un caso che A Bola indichi Leao come migliore in campo con un 8 in pagella.

Questo il giudizio di A Bola su Rafa Leao dopo la partita di ieri: "Stupefacente. Non appena lo si vede superare il primo, si trattiene il fiato, perché il pericolo è in arrivo. E' magia in movimento. Forza, tecnica e gestione della palla, in perfetta armonia, da parte di questo attaccante che ha fatto a pezzi la squadra polacca in diverse occasioni. In occasione del gol di Ronaldo, è stato lui ad andare dappertutto, passando da uno e dall'altro, finché il suo tiro non ha colpito il palo. Il secondo (60') è stato ancora più brillante: si è fatto sorprendere in diverse occasioni, fino a “regalare” il gol a Bruno Fernandes, che non è riuscito a capitalizzare. Sublime".