A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: lanciati i primi fan token sull'app Socios.com

Con un comunicato ufficiale, l'AC Milan ha annunciato il lancio dei primi Fan Token tramite la la compagnia Chilliz e l'APP Socios.com. Questo il contenuto del comunicato: "L'AC Milan, in collaborazione con la società fintech blockchain Chiliz, ha lanciato il $ACM Fan Token su Socios.com, un'app basata sulla blockchain per il coinvolgimento dei tifosi e la ricompensa. I fan dei sette volte campioni d'Europa possono acquistare $ACM Fan Token direttamente attraverso l'app ora. I proprietari di $ACM Fan Token saranno in grado di accedere a una vasta gamma di vantaggi, tra cui il diritto di influenzare più decisioni del club ogni stagione, premi ed esperienze VIP, promozioni esclusive del club e degli sponsor, giochi, oggetti da collezione digitali, concorsi e riconoscimento super-fan.

Il primo sondaggio, che prenderà il via la prossima settimana, darà agli oltre 500 milioni di tifosi del Milan in tutto il mondo la possibilità di mostrare il loro amore per il club. Con i sostenitori ancora impossibilitati ad assistere alle partite, il club chiede ai tifosi di mostrare il loro sostegno alla squadra creando e poi votando un motto vincente da posizionare all'interno dello spogliatoio della prima squadra a San Siro per ispirare i giocatori per il resto della stagione di Serie A 2020/21.

I tifosi saranno invitati a presentare le proprie idee su Socios.com la prossima settimana, e i tifosi responsabili del motto vincente saranno premiati con una videochiamata con le leggende del club. AC Milan rivelerà più dettagli sul primo sondaggio molto presto attraverso i suoi canali ufficiali. I possessori di $ACM Fan Token possono anche rimanere aggiornati sull'app di Socios.com. Tutti i Token 'Milan Devils' sono stati trasformati in $ACM Fan Token, il che significa che i tifosi che li hanno acquistati utilizzando la funzione di pre-vendita Locker Room di Socios.com possono votare nel prossimo primo sondaggio e aspettarsi innumerevoli altre opportunità di coinvolgimento con il loro club.

Mauro Tavola, Partnerships Director dell'AC Milan, ha dichiarato: "Siamo lieti di poter attivare la nostra partnership con Chiliz e lanciare il nostro primo sondaggio su Socios.com - permettendo ai nostri oltre 500 milioni di fan in tutto il mondo di far sentire la loro voce. Questo primo sondaggio è speciale per i nostri tifosi perché permette loro di decidere il messaggio vincente da inserire all'interno dello spogliatoio della prima squadra a San Siro, un modo fantastico per i nostri tifosi di essere più vicini alla squadra in questi tempi difficili".

Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore di Chiliz e Socios.com ha detto: "L'AC Milan è diventato l'ultimo gigante del mondo dello sport a lanciare un Fan Token su Socios.com, creando una nuova incredibile opportunità per la loro massiccia fanbase globale di avvicinarsi al club come mai prima d'ora. "Socios.com è l'app per i tifosi all-in-one, dando ai sostenitori l'accesso a più sondaggi ogni stagione, premi ed esperienze VIP una volta nella vita, promozioni esclusive, oggetti da collezione digitali, chat, giochi e la possibilità di essere riconosciuto come un superfan.

"I fan possono ottenere i loro $ACM Fan Tokens ora ed essere pronti a fare la loro parte nel primo sondaggio, creando e poi votando un messaggio di ispirazione dei fan per andare dentro il cuore dello spogliatoio di casa e ispirare i giocatori per il resto della stagione 2020/21."