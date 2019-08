A. Di Gennaro: "A Udine mancava quasi tutto il centrocampo titolare, il Milan con Bennacer può migliorare"

Antonio Di Gennaro, intervistato da Tuttosport, ha parlato delle scelte di Giampaolo in Udinese.Milan: "Borini mezzala, Castillejo seconda punta, Calhanoglu regista e volendo Suso trequartista. Oggettivamente Giampaolo aveva degli alibi, gli mancava quasi tutto il centrocampo titolare, ma deve rialzarsi in fretta. Credo che con Bennacer in regia, Kessie, Krunic, il pieno recupero di Bonaventura e un attaccante come Leao, il Milan possa solo migliorare".