A Rennes cielo plumbeo come il post Monza del Milan. Ma si gioca sul prato verde speranza mai si perde

Il cielo plumbeo e la pioggia di Rennes simboleggiano un po' il clima sul Milan dopo il ko di Monza: tante critiche, polemiche per il turnover eccessivo, rassegnazione per le ambizioni in campionato, timore per il futuro con le tante partite ravvicinate e relative scelte. Per fortuna, però, c'è il campo e si gioca sul prato, non sul cielo oscurato: il verde è la speranza mai si perde ed è esattamente questo lo spirito che ha accompagnato il Milan nella passeggiata per il Roazhon Park.

La speranza per un'ultima parte di stagione di altissimo livello, soprattutto considerando l'Europa League. "La partita di andata - ha detto Pioli a Sky - ci ha dato un buonissimo vantaggio. Ho detto che abbiamo il destino nelle nostre mani ma che ancora non è finita e ci aspetterà una partita difficile. Soprattutto in casa il Rennes gioca con più intensità". Sulla stessa scia Florenzi: "Siamo a febbraio, siamo rotati e ci alleniamo da tanto tempo insieme. Soprattutto abbiamo giocatori forti ma siamo anche noi che dobbiamo prenderci delle responsabilità dentro al campo. Monza è stato un errore ma un errore di voglia: avevamo ripreso la partita in dieci e nella nostra testa c'era la voglia di vincere. Questa è una cosa importante".

La probabile formazione del Milan

Per questi motivi, davanti a Maignan, tornerà Simon Kjaer in coppia con Matteo Gabbia: in campionato Thiaw ha dimostrato di non aver ancora recuperato il 100% della sua condizione. Sulle fasce saranno confermati Florenzi e Theo Hernandez. A centrocampo ci sarà dal primo minuto Bennacer, che oggi si è allenato regolarmente con la squadra, che sarà affiancato da Musah. Lì davanti, invece, cominciano i possibili cambi. A destra ballottaggio Chukwueze-Pulisic, con lo statunitense in vantaggio sul nigeriano che anche a Monza è stato in ombra. Al centro è possibile un turno di riposo per Loftus-Cheek in favore di Reijnders che giocherà più avanzato; a sinistra scalpita Leao. Il trio giocherà alle spalle, come al solito, dell'unica punta: da capire se sarà Giroud o Jovic, con il serbo che, squalificato in campionato per due giornate e sarà costretto a saltare sia l'Atalanta che la Lazio, appare come il favorito.