Abatantuono a Sportweek: "Pioli è il mio idolo: riesce a far giocare bene tutti"

L'attore Diego Abatantuono, noto tifoso milanista, ha rilasciato un'intervista a Sportweekdove ha parlato del derby e dei rossoneri: "Pioli è il mio idolo assoluto, è una brava persona. Come Maldini, un altro che mi convince molto. Quello che ci penalizza è il fair play finanziario: se non puoi permetterti certi giocatori e gli altri sì, la squadra è inferiore. Leao sta esplodendo, Calabria è un fenomeno, Florenzi è fantastico. Ma non mi piace fare nomi, per me è Pioli che il sta facendo giocare bene tutti".