Abate: "Ibra ha il veleno addosso, arriva a Milanello alle 8 e mezza di mattina e va via la sera alle 7"

L'ex rossonero Ignazio Abate, oggi allenatore del Milan U16, durante il suo intervento sul canale Twitch rossonero ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra e grande amico: "Me lo aspettavo prepotente? Sicuramente. Ha il veleno addosso, credo che questo sia il suo vero segreto. Vuole dimostrare tutti i giorni che è il numero uno. Lo vedo spesso. Quando è stato fuori il suo comportamento credo che sia stato d’esempio per tutti: arrivare a Milanello alle otto e mezza del mattino e andare via alle sette di sera credo faccia drizzare un po’ le antenne ai più giovani, che così capiscono un po’ cosa ci vuole per stare a certi livelli per tantissimi anni. Quella è la cosa più difficile, non arrivarci ma restarci in pianta stabile per tanti anni. Comporta un certo stile di vita, ambizione, cattiveria e una certa mentalità che è la mentalità Milan”.