Abate si sente pronto: "Il mio cerchio nel settore giovanile è terminato: è il momento giusto per una prima squadra"

vedi letture

Ignazio Abate, ormai ex allenatore del Milan Primavera, è intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW: "Questo premio mi inorgoglisce, lo condivido assolutamente con tutto il settore giovanile del Milan, con il mio staff e naturalmente con i ragazzi".

È pronto per una prima squadra?

"Sì, credo che il mio cerchio nel settore giovanile sia terminato. Sono stati due anni belli e intensi, siamo cresciuti tanto, è il momento giusto. L'anno scorso abbiamo raggiunto una semifinale di Youth League, quest'anno ci siamo superati e siamo arrivati in finale, tornando a giocare dopo 9 anni i playoff scudetto. Non potevo chiedere di meglio per me e per i ragazzi. Credo sia arrivato il momento di confrontarmi con i grandi".