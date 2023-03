Abate su Ibra e Gattuso: "Mi presero in simpatia quando tornai al Milan: eravamo un gruppo affiatato"

MilanNews.it

Ignazio Abate, allenatore della primavera del Milan che tra tre settimane si giocherà la final four di Youth League, è stato intervistato in esclusiva da Sportitalia e ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic e Rino Gattuso: "Quando tornai in pianta stabile al Milan, mi avevano preso in simpatia. Mi hanno accolto benissimo. Hanno visto la mia bontà, la mia umiltà. Sono stati grandi campioni specialmente nella vita, oltre che nel calcio. Rino è stato il mio esempio da seguire per come interpretava questa professione. Quel gruppo viveva per questo lavoro.e per ottenere risultati la domenica.