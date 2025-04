Abbiati racconta Dida: "Nel 2003 dopo il derby contro l'Inter gli dissi di farmi vincere la Champions, fu di parola.."

Christian Abbiati, ex storico portiere del Milan con cui ha vinto tutto, è stato protagonista del nuovo episodio di “Storie di Serie A”, rubrica di Radio Serie A. L’ex portiere rossonero ha parlato della sua passione per il Milan da vero tifoso e non solo. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Sugli euroderby:

“Erano 6 giorni in cui ho dormito pochissime ore e di non essere mai uscito di casa, perché appena lo facevi, tutti ti mettevano pressione. A Milano il derby è vissuto in modo diverso, giochi la domenica, il lunedì ci sono gli sfottò e il martedì non c’è già più niente. A fine partita contro l’Inter, Dida è entrato in campo e gli ho detto: adesso fammela vincere. E così è stato“.

Sull’essere secondo portiere

“Io sono un competitivo, ma leale. Mi impegno e do il massimo, se ho un compagno più forte davanti ben venga, farò di tutto per metterlo in difficoltà, ma sono sempre stato leale“.