Abbonamenti, il club punta a quota 45mila. I prezzi sono vantaggiosi

Come riporta questa mattina Tuttosport, continua a gonfie vele la campagna abbonamenti del Milan per la prossima stagione. L'obiettivo del club è di arrivare a quota 40-45mila tagliandi annuali venduti, per riempire San Siro. Oltre all'entusiasmo dettato dalla vittoria dello Scudetto e più in generale del ritorno in auge della squadra rossonera, la corsa agli abbonamenti è stata possibile anche grazie a dei prezzi molto vantaggiosi, specialmente se si guarda la concorrenza. Nei settori più popolari, come i secondi anelli, il Milan propone un abbonamento dal costo di circa 270 euro: più della metà rispetto ai 650 che chiede la Juventus in settori paragonabili del proprio impianto.