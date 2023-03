Abodi: "Stiamo pensando a un fondo immobiliare per gli stadi"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Stiamo immaginando degli strumenti che superino la frammentarietà delle attività poste in essere da società e amministrazioni, immaginiamo un fondo immobiliare stadi, di concerto con le amministrazioni comunali. Vediamo se ci sono le condizioni". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del V Rapporto 2022 "Il divario generazionale. La generazione Z e la permacrisi" a cura della Fondazione Bruno Visentini e Luiss, commentando la situazione degli impianti sportivi in Italia. (ANSA).