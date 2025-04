Abraham: "Abbiamo giocato con fiducia, coraggio e passione. Stagione difficile, bisogna rimanere positivi"

Tammy Abraham, oggi in gol, ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Inter 1-1. Le sue dichiarazioni:

Ancora un gol nel derby: “Sono molto contento per i miei gol, per me e per la mia squadra. Un gol molto importante per me”.

Un risultato che tiene ancora tutto aperto. Ci credete ancora? “Certo sì. Da attaccante penso che che bisogna essere sempre pronti e al posto giusto, sono molto contento di aver segnato”.

Conceiçao sta puntando su di te: “Siamo una squadra molto forte, ogni partita è una finale. Penso che abbiamo giocato molto bene, con fiducia, coraggio, passione. Così possiamo vincere tutte le partite”.

Perché non mettete questa passione tutte le domeniche? “Non lo so. È stata una stagione molto difficile. Dobbiamo prendere fiducia. Da oggi in ogni partita dobbiamo mostrare questo”.

Per passare il turno cosa dovete fare? Serve qualcosa in più? “Un gol in più (ride, ndr). Dobbiamo rimanere positivi. È stato difficile per tutti. Ogni partita è una finale, ci sono ancora 10-11 partite, al Milan il focus è sul vincere i trofei e quindi dobbiamo rimanere concentrati”.