Abraham: "Aiuto la squadra il più possibile. Gol Reijnders? Felice di aver fatto assist per il mio migliore amico"

Il solito Milan, ingenuo e poco reattivo nel primo tempo e con più garra e qualità nella ripresa vince 2-1 in rimonta contro il Como, l'ennesimo ribaltone di questa stagione così particolare. Una vittoria che sicuramente può dare morale e continuità in Serie A, ma che non cambia la situazione (e atteggiamento) poco positivo della squadra ad inizio partita. Ottimo l'ingresso di Tammy Abraham, protagonista con un super assist per Reijnders.

Così, l'inglese ai microfoni di DAZN, nel post gara ha voluto parlare di questa vittoria. Un estratto delle sue parole:

"Questo è quello che faccio. ogni volta che entro voglio aiutare il più possibile la squadra, sono un giocatore di squadra. Sono felice di aver fatto un assist per il mio migliore amico".

Questo il tabellino di Milan-Como 2-1, gara valevole per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN-COMO 2-1

Marcatori: 33' pt Da Cunha (C), 53' st Pulisic (M), 75' st Reijnders (M)

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez (46' st Jimenez); Bondo (46' st Fofana), Musah (52' st Joao Felix); Pulisic, Reijnders, Leao (78' st Loftus-Cheek); Gimenez (68' st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Pavlovic, Terracciano, Sottil. All.: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf (46' st Dossena, 63' st Van der Brempt); Da Cunha (81' st Dele Alli), Caqueret (63' st Perrone); Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone (72' st Douvikas). A disp.: Reina, Iovine, Gabrielloni, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Engelhardt, Vojvoda. All. Cesc Fabregas.

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: 10' pt Bondo (M), 48' pt Musah (M), 68' st Perrone (C), 79' st Jimenez (M), 79' st Strefezza (C), 83' st Conceicao (M), 90' st Nico Paz (C)

Espulsi: 91' st Dele Alli (C), 93' st Fabregas (C)

Recupero: 1T 1' - 2T 6'