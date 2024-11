Abraham carico: "Mi sento bene, voglio tornare com'ero una volta"

vedi letture

Il Milan è arrivato a Bratislava. Domani pomeriggio alle 18.45 i rossoneri sfideranno i padroni di casa dello Slovan, ultimi in classifica in Champions League con zero punti, in occasione della quinta giornata della massima competizione europea. Direttamente dal teatro della gara di domani, il Tehelné Pole, ha parlato in conferenza stampa, l'attaccante rossonero Tammy Abraham. Le sue parole.

Sei al 100%? C'è la percezione di essere forti nello spogliatoio? "Mi sento bene, sto tornando da un infortunio importante della scorsa stagione, cerco di lavorare tanto e voglio tornare come ero una volta. Sono contento di far parte di questa rosa e sono pronto a dare il 100% per la squadra. Vogliamo vincere. La Champions è molto importante e abbiamo giocatori che l'hanno vinta: sappiamo quello che ci vuole per vincerla"