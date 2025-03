Abraham-Saelemaekers, affare in stand-by: tra ostacoli e speranze Abraham vuole convincere il Milan

Nel corso di questa stagione non è mai stata una prima scelta, ma Tammy Abraham quando chiamato in causa ha sempre dimostrato di avere la voglia e le qualità per essere un giocatore del (e da) Milan. Ancora di proprietà della Roma, l'inglese potrebbe diventare oggetto di discussione tra il Diavolo ed i giallorossi al termine di questa stagione insieme ad Alexis Saelemaekers.

L'idea del Milan sembrerebbe essere quella di continuare con Abraham anche nella prossima stagione, ma ci sono diverse condizioni essenziali che non devono essere sottovalutate. La prima ha a che vedere con la valutazione che la Roma fa del giocatore. Dalle parti di Trigoria vorrebbero imbastire una trattativa di scambio che vedrebbe coinvolto anche Saelemaekers per l'appunto, ma considerata l'ottima stagione del belga il Milan non ha alcuna intenzione di scendere a patti.

Abraham, numeri positivi ma al momento è tutto in stand-by

Il centravanti inglese, ancora di proprietà della Roma ha segnato sin qui 8 gol stagionali conditi da ben 4 assist (l'ultimo quello messo a segno per Reijnders contro il Como). Gran parte della tifoseria rossonera sarebbe disposta a tenere l'ex Chelsea anche per la prossima stagione. Tanti messaggi di stima e carica sotto gli ultimi post di Tammy nell'ultimo periodo. Il numero 90 rossonero avrà ancora qualche occasione per poter segnare e conquistare dirigenza (e nuovo allenatore?).