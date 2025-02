Abraham tifa per Gimenez, il messaggio social: "Sarà il primo gol di tanti, fratello!"

Un Milan di rabbia, orgoglio e grande qualità vincere 2-0 sul campo dell'Empoli, nonostante una direzione di gara ai limiti della normalità per scelte, comunicazione e cartellini esposti. I rossoneri conquistano tre punti grazie ai gol di Leao e al primo centro rossonero del Bebote Gimenez.

Abraham tifa per Gimenez, il messaggio social

Bel messaggio dell'inglese nei confronti del Bebote, a segno questa sera per la prima volta in rossonero con un gran gol contro l'Empoli. Questa la storia di IG di Abraham per Gimenez: "Questo è il primo di tanti, fratello!".