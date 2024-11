Abraham titolare, 51 giorni dopo. L'ultima volta fu la controversa serata di Firenze

Si rivede Tammy Abraham titolare, 51 giorni dopo. L'attaccante inglese non aveva la fiducia di Paulo Fonseca dalla trasferta di Firenze, una serata in cui l'ex Roma fallì un calcio di rigore che sarebbe toccato a Christian Pulisic. Da lì l'esclusione dai titolari e anche la sfortuna poiché Abraham, entrato a gara in corso contro l'Udinese si è fatto male in un maldestro tentativo di andare in rete, fallendo da pochi passi. Tornato contro il Cagliari ha segnato dopo pochi minuti mentre contro la Juventus è stato lasciato in panchina per tutti e 90 i minuti.



Di seguito le formazioni ufficiali di Slovan Bratislava - Milan, quinta giornata della League Phase di Champions League:

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko. A disp. Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Rafa Leao, Emerson Royal, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Alejandro Muñiz Ruiz (Spagna)

VAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

AVAR: Valentín Gómez (Spagna).