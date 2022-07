AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE - Stipulata una nuova partnership con OneFootball

Milano, 20 luglio 2022 – AC Milan e OneFootball sono lieti di annunciare una nuova partnership per la creazione di collectibles digitali esclusivi, sotto forma di video highlights e immagini, per gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Nell’ambito del nuovo accordo di durata pluriennale, OneFootball diventerà dunque il nuovo Official NFT Video Highlight Moment Partner e nuovo Premium Partner di AC Milan. L’obiettivo della partnership è di migliorare ulteriormente l’engagement dei tifosi rossoneri nel mondo digitale, permettendo loro di collezionare e scambiare collectibles digitali ufficiali e offrendo un’esperienza multidimensionale che li possa accompagnare dalla vita reale nel pieno di una nuova era digitale.

I nuovi collectibles digitali daranno l’opportunità ai tifosi milanisti di collezionare, possedere e scambiare momenti esclusivi delle partite di AC Milan in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: le migliori azioni, parate, interventi difensivi, ma anche le giocate più spettacolari e ovviamente tantissimi gol.

Attraverso OneFootball i tifosi potranno dunque acquistare un “momento” unico di una specifica partita del Milan, possedendolo poi per sempre nella vita reale. Il prodotto sarà svelato il giorno 1 agosto, mentre il primo drop per la stagione 2022-23 verrà lanciato il giorno 29 dello stesso mese sul marketplace di OneFootball, Aera by OneFootball. Creato sulla blockchain Flow, Aera by OneFootball è la media platform di calcio più grande al mondo, in cui i tifosi potranno acquistare i loro momenti preferiti in modo semplice e sicuro attraverso un wallet Dapper .

La nuova partnership con OneFootball è parte di una più larga strategia Web 3.0 di AC Milan, che vede il Club impegnato assieme ad esperti del settore nella realizzazione di esperienze digitali uniche per i tifosi, che aumentano il grado di partecipazione e di vicinanza alla loro squadra del cuore.

Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a OneFootball nella nostra famiglia di Premium Partner e di lanciare questo progetto, che ci avvicinerà ulteriormente agli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Come Club crediamo che questo territorio possa migliorare l’esperienza dei nostri tifosi e siamo felici di esplorarlo assieme a OneFootball.”

Lucas von Cranach, Fondatore & CEO OneFootball, ha aggiunto: “Siamo felici di collaborare con gli attuali Campioni d’Italia e con uno dei Club più prestigiosi della storia. Siamo orgogliosi di offrire le nostre esperienze pluri-dimensionali ai tifosi di AC Milan e di rivoluzionare il modo in cui vivono la loro squadra del cuore.

“Questa partnership rappresenta il nostro comune impegno nel portare i tifosi in una nuova era di tifo digitale. Nei suoi 14 anni di storia, OneFootball ha creato una community di100 milioni di tifosi; con le competenze sviluppate porteremo nuove esperienze digitali ai tifosi rossoneri, che potranno acquistarle e possederle per sempre.”