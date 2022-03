AC Milan: dalla Fashion Week, il restyling delle aree hospitality a San Siro

© foto di AC Milan

In occasione delle ultime gare casalinghe disputate dai rossoneri, aree ospitalità completamente ridisegnate hanno accolto DJ set, volti noti dell’entertainment e lanci di nuove collaborazioni per un Milan sempre più lifestyle e moderno

AC Milan ha cambiato ‘abito’ e nelle recenti partite casalinghe ha sfoggiato un nuovo look nelle proprie aree hospitality a bordo campo, per consentire ai numerosi ospiti di vivere appieno il clima di passione ed entertainment del match-day in una cornice totalmente rinnovata che guarda al futuro, al design e alle eccellenze italiane. A partire dalla recente Fashion Week milanese, il Club rossonero ha voluto ancora una volta superare i confini del campo da gioco, posizionandosi come protagonista della cultura lifestyle, dell’innovazione e catalizzatore di passioni.

I nuovi ambienti dall’atmosfera glamour e a tinte rossonere, con uno speciale DJ set in collaborazione con Radio 105, nelle gare interne contro Udinese ed Inter hanno fatto da passerella ai diversi volti noti presenti a San Siro, tra cui il giovane artista Sangiovanni, il tik toker italiano del momento Mattia Stanga, l’attore italiano Madior Fall – reduce dal successo della recente serie Netflix originale italiana “Zero” - il top model brasiliano João Knorr, l’attrice Fiammetta Cicogna e oltre a Elisa Maino e Ryan Prevedel, tra gli influencer più ricercati in questo momento in ambito fashion.

Gli ultimi match-day sono stati l’occasione per annunciare e celebrare la nuova up-cycling capsule collection in edizione limitata creata insieme alla Maison francese KOCHÉ e PUMA, nella quale delle maglie da gioco rossonere mai utilizzate si fondono con tessuti riciclati KOCHÉ e stampe delle precedenti stagioni dando vita a veri e propri capi di lusso.

San Siro ha inoltre ospitato uno speciale spettacolo dedicato alla nuova partnership con wefox, Official Insurance Partner, primo Official Back-of-Shirt Partner della storia del Club. Una novità assoluta: nel match contro l’Udinese la squadra è scesa in campo con il logo del brand insurtech leader in Europa stampato sotto il numero di maglia di tutti i giocatori.