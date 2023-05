AC Milan e About Vintage lanciano un orologio in edizione limitata: i dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

AC Milan, in collaborazione con il noto brand About Vintage, sta per lanciare una linea di orologi in edizione limitata chiamata "1899 rossonero". Sul sito di About Vintage si leggono i dettagli, di cui uno molto particolare: "Un classico cronografo che non solo misura la frequenza cardiaca, ma presenta anche un pezzo unico della maglia dei giocatori sul retro del quadrante, rendendo ogni pezzo unico con un numero individuale.

Il Cronografo 1899 Rossonero è pensato per il tifoso dell'AC Milan che ha stile e che apprezza le emozioni autentiche. Il pulsometro ti consente di misurare la frequenza cardiaca, e con dettagli come il contatore dei tempi supplementari, l'incisione del logo sulla corona e un'elegante combinazione di colori dell'AC Milan, questo orologio è perfetto sia per lo stadio che per l'ufficio.

L'orologio è realizzato con materiali di alta qualità, come il cristallo di zaffiro antigraffio, l'acciaio inossidabile di grado chirurgico 316L, quadrante livellato e un movimento giapponese di qualità. Come sempre, è arricchito con riferimenti all'AC Milan e questa edizione speciale presenta anche un pezzo unico della maglia dei giocatori sul retro del quadrante.".