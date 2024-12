AC Milan e Fondazione Milan dedicano le festività alla promozione di un calcio sempre più accessibile e inclusivo

vedi letture

In un momento speciale come quello delle Festività, AC Milan e Fondazione Milan rafforzano ulteriormente la propria proposta di iniziative sociali per rinnovare la vicinanza all'intera famiglia rossonera e alimentare in particolare i già consolidati programmi "Il Milan per tutti" e "Sport for All", promossi al fine di rendere il Club e la pratica sportiva sempre più accessibili e inclusivi. Un impegno che culminerà in occasione della partita celebrativa del 125° Anniversario del Milan – che si terrà a San Siro il prossimo 15 dicembre contro il Genoa, quando una parte del ricavato della biglietteria sarà devoluto proprio a supporto dei programmi di accessibilità della Fondazione – e si concreterà nel corso dell'intero periodo di Festività in una serie di attività e raccolte fondi.

In questo senso, un appuntamento significativo sarà sicuramente quello del prossimo 3 dicembre, quando a San Siro si terrà la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo e Fondazione Milan sarà per il terzo anno consecutivo Match Charity Partner di una partita della Prima Squadra maschile. Veri protagonisti della giornata saranno i partner sociali della Fondazione e i tifosi rossoneri con disabilità, ma anche famiglie, oratori, scuole e altre realtà che affolleranno gli spalti di San Siro grazie agli oltre 600 biglietti loro destinati a un prezzo speciale. A molti di loro saranno dedicate una serie di speciali esperienze: dal riscaldamento vissuto a bordocampo alla visita delle aree più ambite dello stadio, fino all’incontro con la mascotte Milanello, lo speaker Germano Lanzoni e alcuni dei calciatori rossoneri. Dopo l’esordio per la Settimana Internazionale delle Persone Sorde, anche contro il Sassuolo saranno inoltre gli stessi calciatori rossoneri a svelare la formazione ufficiale eseguendo il proprio segno nome in LIS sui maxischermi.

In quell’occasione – che coinciderà anche con il Giving Tuesday, giornata dedicata alla generosità e alla solidarietà – sarà lanciata una speciale raccolta fondi a sostegno delle progettualità dedicate ai tifosi rossoneri con disabilità. Utilizzando il link che popolerà gli spazi fisici e digitali del Club rossonero si potrà contribuire, tra le altre iniziative, all’acquisto di un pulmino che permetterà ai giovani del Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS di raggiungere i centri sportivi in cui si svolgeranno le loro attività, incentivando allo stesso tempo l’autonomia e l’integrazione sociale degli atleti.

La raccolta fondi continuerà a vivere anche in occasione di successivi matchday casalinghi, come la sfida di Champions League contro la Stella Rossa dell’11 dicembre e proprio quella celebrativa contro il Genoa del 15 dicembre. Il giorno successivo, quello dell’Anniversario rossonero, alla stessa causa sarà destinato anche il totale degli incassi del Museo Mondo Milan, con il biglietto d’ingresso che sarà scontato per tutti a soli 3€.

Sempre nell’ambito del programma di accessibilità e inclusività rossonero, Casa Milan celebrerà questo pomeriggio la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità aprendo le proprie porte a una delegazione di circa 50 tifosi e appassionati rossoneri e ai loro accompagnatori, legati a partner sociali della Fondazione e associazioni del terzo settore. Gli ospiti potranno prender parte a un tour guidato del Museo Mondo Milan in via gratuita, ripercorrendo i 125 di leggendaria storia del Club tra memorabilia, trofei e testimonianze esclusive e toccando con mano una delle sette Champions League conquistate dal Club. Dopo una speciale sorpresa, il tour si concluderà come sempre all’interno del Casa Milan Store, dove in queste settimane è possibile acquistare – oltre ai kit ufficiali 2024/25 e tanti altri capi di abbigliamento e accessori – anche la Christmas Collection ideata per le Festività, e usufruiranno di una promozione dedicata.

Sempre in ambito di accessibilità, lo scorso sabato 30 novembre il match di Serie A contro l’Empoli disputato a San Siro ha visto protagoniste le associazioni sportive che rappresentano i colori rossoneri – ASD Briantea84 e APD Vharese – e azzurri – Meraki APS – nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Dopo aver visitato il Museo Mondo Milan, gli atleti sono stati invitati ad assistere alla partita dagli spalti, con rappresentanti delle tre realtà che sono scesi in campo prima del fischio d’inizio insieme ai capitani e al direttore di gara. Nel prepartita, invece, i maxischermi dello stadio hanno proiettato il videoracconto di un’iniziativa realizzata di recente da Fondazione Milan, con un nutrito gruppo di sostenitori rossoneri che ha sorpreso la squadra di Briantea84 durante un matchday del campionato DCPS.

Come di consueto, nel periodo dell’anno nel quale ogni famiglia si ritrova per celebrare assieme le Festività, i calciatori e le calciatrici delle due Prime Squadre, di Milan Futuro e del Settore Giovanile doneranno regali e momenti di spensieratezza ai giovani pazienti dei reparti pediatrici delle principali istituzioni ospedaliere del territorio milanese e lombardo. Nelle passate settimane, una delegazione della Primavera ha già visitato l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”, mentre al Policlinico di Milano si sono recati Florenzi, Gabbia, Grimshaw e Mascarello.