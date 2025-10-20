AC Milan presenta nuove collezioni vintage che celebrano il Ragno Nero e Nereo Rocco

vedi letture

AC Milan presenta le nuove collezioni vintage che celebrano la storia rossonera. Alla Bottega del Diavolo di Via Dante vi aspetta un allestimento immersivo con maglie originali e i nuovi capi ispirati agli anni ‘60.

Ci sono maglie che non smettono mai di giocare. Restano negli archivi, nelle fotografie, nei ricordi di generazioni di tifosi. AC Milan celebra la propria storia con due nuove collezioni a tema vintage: un ponte tra passato e presente, tra memoria e stile. Trame che raccontano lo stadio, eleganza che dalle panchine storiche arriva alle strade di Milano, un invito a riscoprire simboli e dettagli che hanno reso grande il Club.

Un viaggio nell’identità rossonera che unisce memoria e stile contemporaneo: la sartorialità sportiva degli anni ’60 ci trasporta verso l’iconica maglia nera indossata da Fabio Cudicini e la divisa della squadra guidata a grandi successi dal Paròn Nereo Rocco. Un progetto che racconta la storicità del brand attraverso dettagli, cromie senza tempo e simboli che hanno fatto del nostro Club una leggenda.

La Goalkeeper Kit knit 1967/68, ispirata alla divisa di Cudicini, reinterpreta il mito del Ragno Nero con un maglione dal carattere intramontabile. Il filato morbido e a tinta unita nera valorizza il tricolore sul petto, la vestibilità e il tessuto moderni incontrano le linee sobrie del periodo e il fascino essenziale di un’intera epoca: un capo pensato per chi vive il rossonero ogni giorno, tra tribuna e città, portando con sé la memoria di una squadra che ha scritto pagine importanti. Il maglione include, inoltre, un hangtag speciale dedicato a Fabio Cudicini, conosciuto storicamente con il nome di Ragno Nero - tributo alla sua figura che fu centrale e di rilievo durante la vittoriosa stagione 1967/68.

La 60’s Collection rende omaggio alla divisa d’allenamento del Milan di Nereo Rocco. La scritta “MILAN” sul fondo nero è più di un ricamo: un vero e proprio segno di appartenenza. La linea comprende la felpa con zip corta, la felpa con zip intera, la polo, il pantalone, il borsone in pelle e il cappellino realizzato in collaborazione con New Era. Questa è la divisa ideale per chi cerca un equilibrio tra stile quotidiano e tradizione sportiva.

Accanto ai nuovi lanci, continua a vivere la Retro Collection, che raccoglie alcune delle maglie più iconiche della storia rossonera – home, away, third e fourth kit – ispirate a diverse epoche del Club. Ogni modello ripropone fedelmente colori, pattern e font che hanno segnato decenni di calcio e cultura pop, diventando autentici oggetti da collezione. Dalle divise del 1962/63, anno della prima Coppa dei Campioni, a quelle del 1988/89 dei tre olandesi Rijkaard, Gullit e Van Basten, fino alle maglie della doppietta Campionato-Champions League del 1993/94, dello scudetto 1995/96 e del Centenario 2000. Tutte incarnano un catalogo sentimentale: dalla verticalità del rosso e del nero all’eleganza del bianco “da finale”, fino alle interpretazioni gialle e blu delle terze e quarte maglie che hanno segnato stagioni memorabili. Un invito a costruire il proprio guardaroba d’epoca rossonero.

Valerio Rocchetti, Ecommerce, Retail & Licensing Director di AC Milan, ha commentato: “Ogni maglia racconta una storia, capace di evocare ricordi ed emozioni che hanno fatto sognare per anni i tifosi rossoneri e non solo. Con queste collezioni desideriamo far rivivere le sensazioni che hanno reso grande il nostro Club, unendo il fascino della tradizione all’eleganza contemporanea. È un omaggio ai tifosi di ogni generazione, a chi considera i nostri colori un simbolo di appartenenza senza tempo”.

Per l’occasione, la Bottega del Diavolo di Via Dante a Milano si avvolge nel fascino del vintage, offrendo ai visitatori un viaggio immersivo tra le maglie che hanno scritto la storia rossonera. Da oggi, grazie al supporto di Classic Football Shirts, lo spazio ospiterà le maglie autentiche che hanno ispirato la collezione Retro.

Contestualmente, saranno esposte le nuove collezioni Goalkeeper Kit knit 1967/68 e 60’s Collection. L’allestimento della Bottega - tra pannelli storici e maglie originali - garantisce un’esperienza immersiva che fonde prodotto, racconto e identità del Club, restituendo nuova vita allo store fisico. Le collezioni sono disponibili da oggi su store.acmilan.com e in tutti gli store ufficiali AC Milan.