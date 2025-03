Accade oggi, 12 marzo 2022: un gol di Kalulu regala una vittoria preziosa contro l'Empoli

Accade oggi, 12 marzo 2022: il Milan di Pioli vince 1-0 contro l'Empoli grazie a Kalulu. Erano altri tempi, anche se non è passato così tanto da quella incredibile stagione che poi, grazie a un grande risultato di squadra e dirigenza portò in casa rossonera lo Scudetto più bello di sempre. In quella serata, nel marzo 2022 appunto la rete di Kalulu a San Siro contro l'Empoli. Un gol e vittoria che permisero ai rossoneri di restare in vetta alla classifica.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer (43'st Krunić), Tonali; Messias (27'st Saelemaekers), Kessie (27'st Díaz), Leão (38'st Rebić); Giroud (38'st Ibrahimović). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli; Castillejo; Maldini. All.: Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi (18'st Stojanović), Romagnoli, Luperto, Cacace (18'st Parisi); Żurkowski, Asllani, Bandinelli (26'st Benassi); Bajrami (26'st Di Francesco), Henderson (18'st Cutrone); Pinamonti. A disp.: Ujkani; Ismajli, Tonelli, Viti; Štulac, Verre; La Mantia. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Gol: 19' Kalulu (M).

Ammonito: 49'st Tonali (M).

