Accardi: "9 a Maldini e Massara per il rinnovo di Leao"

© foto di DANIELE MASCOLO

L'agente Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com su che voto darebbe ai dirigenti del Milan che sono riusciti a far rinnovare Leao:

"Darei un 9, anche se proverei a fargli scattare qualcosa per farlo essere più continuo. Ci sono momenti in cui si assenta, poi riparte e crea la giocata. Ma il campionato italiano è una cosa diversa dagli altri. Se dovesse riuscire a trovare continuità diventerebbe veramente il più forte al mondo".