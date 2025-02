Accomando sul mercato del Milan: "Non solo ha sistemato lacune, ma ha investito forte"

Intervenuto ai microfoni di Calcio in Pillole, il giornalista di DAZN Orazio Accomando ha dato un suo personale giudizio sul calciomercato invernale del Milan e non solo, paragonandolo a quello di un'altra grande delusa d'Europa, il Tottenham:

"Forse in Europa solo il Tottenham può essere paragonato al Milan in questa sessione di calciomercato. Il Diavolo ha fatto il mercato più convincente di questo inverno, è la squadra che ha fatto meglio. Per tanti motivi: perché secondo me aveva sbagliato quasi tutte le scelte in estate, l'ha dimostrato poi con le decisioni arrivate nel corso dei mesi, da Fonseca, ad Emerson Royal, passando per Morata. Non solo ha sistemato delle lacune, ma ha investito forte, perché Gimenez è un grande colpo, Joao Felix anche, se per pochi mesi, è un grande colpo. Bondo anche per il futuro è un grande colpo, Walker dà esperienza".