Accordo DAZN-Sky in Germania, tutta la Bundesliga visibile con un solo abbonamento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Calcio&Finanza, Sky e DAZN hanno stretto un accordo in Germania per mostrare tutta la Bundesliga con un unico abbonamento a prezzo speciale. DAZN ha acquisito i diritti tv per trasmettere 106 partite a stagione del campionato tedesco mentre Sky ha acquisito i diritti per le restanti partite. I due colossi nella giornata di oggi hanno annunciato il nuovo accordo: i nuovi clienti che acquistano tramite Sky il pacchetto Bundesliga e lo abbinano a un’offerta completa DAZN pagheranno 38,99 euro al mese per una durata di dodici mesi. I contenuti di DAZN saranno accessibili non solo in streaming sull’app (anche su Sky Q) e sul sito, ma anche attraverso due canali TV lineari DAZN 1 e DAZN 2, che sono accessibili tramite i classici decoder. Si attendono novità anche per quel che riguarda la Serie A italiana.