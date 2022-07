Accordo FIGC-FMF, Casini: "Sono convinto che la collaborazione porterà grandi vantaggi"

Fonte: legaseriea.it

MilanNews.it

L’accordo siglato ieri tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Calcio Messicana (FMF) rappresenta un passaggio importante per lo sviluppo del calcio sia in Messico che in Italia, anche a livello di Club dal momento che l’accordo prevede la cooperazione tra le massime Leghe dei due Paesi.

Nei prossimi mesi infatti verranno programmati incontri di formazione per condividere le best practice, con l’obiettivo di accrescere i nostri movimenti sia a livello sportivo che manageriale, con particolare attenzione anche alla crescita dei settori giovanili e del calcio femminile.

“Il confronto tra diverse culture - ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini - è sempre positivo. Sono convinto che la collaborazione tra questi Paesi, anche a livello di Club, porterà a entrambi grandi vantaggi e visibilità internazionale”.