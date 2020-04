Acerbi: "Al Milan non pensavo troppo al calcio, quando è morto mio padre mi sono seduto"

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha risposto ad alcune domande su Instagram per "Che Fatica La Vita Da Bomber", parlando anche della sua avventura al Milan: "Ero già 'sbandato' prima. Quando ero in C2 in Pavia, mi ricordo che una sera ero a casa con i miei e in tv c'era il Milan in Champions. Mi sono posto l'obiettivo di arrivarci e ci sono riuscito in tre anni. Solo che una volta lì non pensavo troppo al calcio, in più è morto mio padre e quindi mi sono seduto".