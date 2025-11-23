Acerbi, ci risiamo: il centrale dell'Inter tira i capelli a Leao in area. Il VAR non interviene

di Manuel Del Vecchio

Al minuto 40 di Inter-Milan, parziale di 0-0, episodio molto controverso in area di rigore nerazzurra. Su un cross di Bartesaghi da sinistra Acerbi ha tirato i capelli di Leao strattonandolo a terra. Grandi proteste del portoghese che ha riferito a Sozza l'accaduto, mentre Acerbi cercava di fare la voce grossa alzando anche il dito quasi fosse stato lesa maestà far notare il fattaccio. Non interviene il VAR, l'arbitro non ha visto nulla, la tirata di capelli c'era e pure netta.