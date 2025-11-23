Serginho vota Bartesgahi: "Sta dimostrando di essere in grado di vestire la maglia del Milan"
Nel pre partita del derby di Milano tra l'Inter e il Milan, l'ex calciatore rossonero Serginho è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida di San Siro.
Un parere su Bartesaghi
"Chiaramente credo che sia il suo primo derby. La tensione è grande, ma è un giocatore che sta dimostrando di essere un giocatore in grado di vestire la maglia del Milan. Quando sente questo stadio che inizia ad urlare l'atmosfera ti fa diventare un pochino più nervoso, ma sono sicuro che lui sia preparato per affrontare questa difficoltà e farà una grande partita".
