Leao in scivolata, Barella accentua: giallo. Gomitata di Lautaro a Gabbia: nulla
Primo tempo del derby abbastanza brutto tecnicamente, con i nerazzurri che sono andati vicini al gol due volte, una con Thuram e una con Lautaro: entrambe le volte un miracolo di Maignan ha salvato il Milan.
Metro arbitrale di Sozza discutibile, con il fischietto di Seregno che ha ammonito Leao per un'intervento in scivolata su Barella che stava andando verso centrocampo: il nerazzurro ha accentuato, urlando e rotolandosi come se fosse stato colpito duramente, ma dal replay si vede come il portoghese lo prenda appena. Giallo che non c'era.
Invece ad inizio partita Lautaro Martinez ha rifilato una gomitata molto forte, con gomito alto, a Gabbia. Il difensore rossonero, colpito sul viso, è rimasto a terra e ha necessitato dell'intervento dello staff medico: in quell'occasione Sozza non ha adottato nessun provvedimento disciplinare.
