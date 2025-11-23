Serie A: Lazio-Lecce 2-0. In gol Guendouzi e Noslin

Serie A: Lazio-Lecce 2-0. In gol Guendouzi e Noslin
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La Lazio batte 2-0 il Lecce all'Olimpico, tornando al successo dopo la sconfitta con l'Inter prima della sosta. E' di Guendouzi alla mezz'ora del primo tempo la rete che sblocca il risultato. Il Lecce recrimina per un gol di Sottil annullato a inizio gara per un fallo precedente, stessa situazione a posizioni invertite per la rete del possibile 2-0 tolta a Dia nella ripresa. Nel recupero, c'è il gol di Noslin per il raddoppio della Lazio, che sale a 18 punti. Il Lecce resta a dieci. (ANSA).