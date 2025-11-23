Serie A: Lazio-Lecce 2-0. In gol Guendouzi e Noslin
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La Lazio batte 2-0 il Lecce all'Olimpico, tornando al successo dopo la sconfitta con l'Inter prima della sosta. E' di Guendouzi alla mezz'ora del primo tempo la rete che sblocca il risultato. Il Lecce recrimina per un gol di Sottil annullato a inizio gara per un fallo precedente, stessa situazione a posizioni invertite per la rete del possibile 2-0 tolta a Dia nella ripresa. Nel recupero, c'è il gol di Noslin per il raddoppio della Lazio, che sale a 18 punti. Il Lecce resta a dieci. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
4 Ambrosini rivela: “Rissa Ibra-Onyewu molto brutta. Ibra sbagliò lo stop apposta per fargli entrata killer”
Primo Piano
Luca SerafiniVietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com