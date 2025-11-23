Stage per l'Italia? Marotta: "È giusto che i club, l’Inter di sicuro, si mettano a disposizione per agevolare questo cammino”
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, nel suo intervento a DAZN, ha parlato della possibilità che i club di Serie A si organizzino per permettere uno stage alla Nazionale in vista dei playoff per andare al mondiale nel 2026. Le sue parole:
Avete parlato della possibilità di uno stage per la nazionale? “Credo che la nazionale sia un patrimonio del movimento calcistico, come club credo che dovremmo metterci a disposizione per cercare di mettere la squadra nelle condizioni migliori per gli spareggi. Da parte nostra questa volontà c’è, l’Italia non può non partecipare ai Mondiali. Saranno due partite impegnative ma alla portata, è quindi giusto che i club, l’Inter di sicuro, si mettano a disposizione per agevolare questo cammino”.
