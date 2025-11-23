INT-MIL (0-1): Maignan para un rigore a Calhanoglu al 73'

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:26News
di Enrico Ferrazzi

Al 73' l'Inter ha sbagliato un calcio di rigore, concesso da Sozza per un fallo di Pavlovic su Thuram (dopo l'intervento del VAR): dal dischetto si è presentato Calhanoglu che si è fatto ipnotizzare da Mike Maignan che si è disteso sulla sua destra e ha parato il penalty del turco. 

INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disp.: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Cocchi, Alexiou. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku. All. Allegri.