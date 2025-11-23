Inter-Milan: presente a San Siro anche il presidente del PSG

di Enrico Ferrazzi

Come sempre il derby di Milano attira personalità importanti a San Siro: sugli spalti dello stadio milanese, che da qualche settimane è di proprietà di Milan e Inter, è presente questa sera per la gara di campionato tra nerazzurri e rossoneri anche il presidente del PSGNasser Al-Khelaifi.

INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disp.: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Cocchi, Alexiou. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku. All. Allegri.