Scaroni: "C'è bisogno che il nuovo stadio sia iconico come lo è stato San Siro"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan. Le sue parole:

Primo derby da proprietari di San Siro: “Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo. Oggi siamo proprietari, ma sono tanti anni che lo gestiamo insieme in accordo. Abbiamo fatto un percorso insieme per arrivare all’acquisto, è stato un percorso lungo ma le cose belle richiedono tempo e siamo ben contenti di quanto fatto. Certo, c’è bisogno che il nuovo stadio sia iconico com’è stato lo stadio in cui abbiamo giocato tanti anni e in cui i due club hanno avuto tanti successi”.