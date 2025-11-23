Aldo Serena: "Meglio godersi San Siro finché ci sarà"

Aldo Serena, doppio ex di Milan ed Inter, nel giorno del derby è stato intervistato da Il Giornale. Queste le sue dichiarazioni su San Siro, ora ufficialmente dei due club e che in futuro verrà abbattuto in favore di un nuovo impianto.

Le sue parole: "Meglio goderselo, lo stadio, finché ci sarà. Se l’attuale impianto rimanesse, sarebbe senz’altro romantico. Ma il conto economico è fondamentale nelle scelte che si prendono. soprattutto al giorno d’oggi, e una volta che ci sarà ultimato lo stadio nuovo si dovrà capire a cosa potrebbe servire l’attuale Meazza, prima di abbatterlo. Se ci fossero iniziative e concerti e contemporaneamente la gestione ne fosse ripagata, perché no? Però poi vedo lo stadio nuovo del Real Madrid, stupendo, e penso che spostare di 200 metri lo stadio e chiamarlo di nuovo San Siro salvaguarderebbe il fascino di andare in quella stessa zona, in quel contesto" ha detto tornando al discorso strettamente legato al futuro della Scala del Calcio, prima di focalizzarsi sul derby di stasera. Gara non decisiva per lo scudetto ma pur sempre derby".