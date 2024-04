ACM x RL10, Oettle (CCO Milan): "Rafforziamo ulteriormente la presenza del brand Milan nell'universo fashion e del lifestyle"

AC Milan è lieto di presentare l'esclusiva ACM x RL10 capsule collection, sviluppata in collaborazione con Rafael Leão, che grazie alle sue giocate in campo, il suo distintivo sorriso e il suo stile incarna la nuova generazione di talenti cresciuti al Milan fino ad affermarsi a livello globale. Leão nello specifico, con la sua forza, agilità, velocità e personalità è diventato un'icona del calcio internazionale, facendo innamorare i tifosi rossoneri nel mondo con la maglia numero 10 sulle spalle.

"Everyday is a new wave, everyday is a day of surfing" è il claim presente sull'intera collezione che, con un occhio attento all'iconica esultanza di Rafa, cattura l'essenza del surf, delle onde, della famiglia e dello stile streetwear. La collezione presenta dettagli che richiamano alle onde del mare e riferimenti al modo di celebrare un gol sui suoi canali social, come la scritta "We go" e l'emoji del surfista. Grazie a questi dettagli, la collezione permette ai tifosi di immergersi contemporaneamente nel mondo Milan e in quello più intimo di Leão, riflettendo la natura innovativa del Club e lo spirito positivo del calciatore portoghese.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha aggiunto: "Attraverso l'esclusiva capsule collection ACM x RL10 rafforziamo ulteriormente la presenza del brand Milan nell'universo fashion e del lifestyle. Negli ultimi anni, gli investimenti fatti internamente nel nostro team ci hanno aiutato a fare passi da gigante in questa area, espandendo il nostro reach al di fuori del campo di gioco e attirando un pubblico internazionale con interessi diversi dal solo sport. Attraverso investimenti, ricerca e impegno da parte di tutte le risorse della società, aspiriamo a diventare un punto di riferimento nel panorama globale e a proseguire nel nostro percorso di crescita".