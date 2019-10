acmilan - Compleanno e vittoria

A Maurizio Ganz è riuscito quello in cui aveva sperato Ante Rebić. Il nuovo giocatore croato del Milan non era riuscito, lo scorso 21 settembre, a coniugare la festa per il proprio compleanno con un risultato positivo nel Derby di San Siro. Ci aveva sperato, ma le cose sono andate diversamente. Bottino totalmente pieno, invece, per Maurizio Ganz. Il 13 ottobre per lui non era solo il ritorno da protagonista in un Derby, in questo caso sulla panchina femminile del Milan, ma era anche la domenica del suo compleanno numero 51.

Le atlete allenate da Maurizio hanno regalato una bella giornata di sport al proprio allenatore, ma non solo. Anche la vittoria, e quindi il primato in classifica per il Milan a pari merito con la Juve. Anche il 3-1 sull'Inter neopromossa che era comunque arrivata al Derby di Sesto con due risultati positivi nelle prime due giornate.



Uno specialista delle vittorie nel giorno del proprio compleanno, nella storia rossonera, è sempre stato invece Daniele Massaro. Il 23 maggio 1987, nel giorno del suo 26 anni, il campione monzese aveva segnato, su cross di Mauro Tassotti, il gol della vittoria del Milan nello spareggio UEFA di Torino contro la Sampdoria, in una gara vinta 1-0 dai rossoneri per la prima qualificazione europea dell'era Berlusconi.

Esattamente tre anni più tardi, il 23 maggio 1990, nel giorno del suo compleanno numero 29, lo stesso Massaro avrebbe poi giocato gli ultimi 20 minuti della finale di Coppa dei Campioni vinta dal Milan al Prater di Vienna contro il Benfica. Quando le cose vanno per il verso giusto è davvero bello festeggiare e vincere, ricevere non solo gli auguri in regalo ma anche una vittoria. Massaro e Ganz lo sanno bene.