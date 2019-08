acmilan - Da Doha a Cardiff: i rigori di Jack

Giacomo Bonaventura non scendeva in campo con la maglia del Milan dal 21 ottobre 2018. Aveva fatto di tutto per recuperare ma quando il Milan, il 27 novembre dello scorso anno, aveva comunicato che Jack era stato operato a Pittsburgh a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro, al di là dello stop stimato in 8-9 mesi, si era capito che per lui sarebbe stata dura. E, invece, 282 giorni dopo, riecco Bonaventura. Ce l'ha fatta, anche un po' prima rispetto alle previsioni. Lo si era capito da come rispondeva a tutti quelli che gli chiedevano come stai: sto bene tranquilli, non vedete? Lui voleva sentirsi chiedere quando torni, non come stai...

Jack ha il suo carattere e lo si è visto a Cardiff. È entrato al 32' della ripresa e non per onor di firma. È entrato pronto, vivo, reattivo. Fino ai rigori. Bonaventura si rende sempre disponibile, nella serie finale, per battere il secondo rigore. A Doha, nella finale di Supercoppa italiana del 23 dicembre 2016, la Juve era in vantaggio 1-0 nella serie dal dischetto visti gli errori di Lapadula e Mandzukic: Jack, dopo aver segnato di testa nel primo tempo regolamentare, fu freddo e preciso anche dagli undici metri. La rimonta verso il trofeo era partita proprio dal suo piede, dal suo rigore. Anche al Principality Stadium, segnando il secondo penalty sul 2-1 del Manchester United nella lotteria, ha fatto partire qualcosa Jack. La sua nuova carriera, il suo rinnovato slancio per la maglia rossonera. Bentornato.