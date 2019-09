AcMilan - Differenza reti pari

Rodrigo Becão di testa su azione di calcio d'angolo e Çalhanoğlu sempre di testa su serpentina di Suso. Il Milan di inizio campionato, in termini di gol presi e gol fatti è presto sintetizzato, in due azioni e in due gol. La differenza reti è pari, un solo gol subito e un solo gol segnato. Il bicchiere mezzo pieno è quello che riguarda la tenuta difensiva.

L'ultima volta che i rossoneri, nelle prime due giornate di campionato, avevano subito soltanto 1 rete, risale all'agosto-settembre 2007. Era il Milan campione d'Europa in carica, con tanta classe in campo e nella rosa. In quella circostanza, in avvio del campionato 2007-08, il Milan aveva vinto 3-0 a Marassi contro il Genoa per poi pareggiare invece in casa, 1-1, contro la Fiorentina.



Dodici anni fa, non era stato un difensore brasiliano a segnare ma un talentuoso attaccante romeno, Adrian Mutu. Fu proprio lui a pareggiare, nella ripresa, il gol di Kaká su rigore nel primo tempo.

Sul piano dei gol segnati, invece, il Milan delle ultime stagioni era abituato ad altre cifre: 4 gol un anno fa contro Roma e Napoli, 5 reti due anni orsono contro Crotone e Cagliari, sempre 5 nell'agosto 2016 contro Torino e Napoli. In quei casi, erano stati subiti anche molti gol (differenza reti con il segno meno sia nel 2015 che nel 2016), ma l'attacco era subito decollato.



Contro il Brescia, le occasioni non sono mancate e il dibattito della sosta per le Nazionali è ruotato attorno alla vena di Kris Piątek, al suo numero di maglia per finire al suo lavoro all'interno degli schemi di Marco Giampaolo. In attacco nelle prime due gare, in ogni caso, non ha giocato soltanto lui.

La cessione di André Silva, l'inserimento di Rebić e il lavoro sulla crescita di Rafael Leão determineranno un cambiamento importante, oltre al contributo in zona gol di Castillejo, Suso e dello stesso Çalhanoğlu, per dare una svolta anche alla voce gol fatti.