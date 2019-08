acmilan - Esordio contro l'Udinese: ultimi 40 anni, Milan imbattuto

Marco Giampaolo ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello. Prima seduta di lavoro in un mese che lo porterà ad affrontare due gare ufficiali: la prima a Udine e la seconda a San Siro contro il Brescia. Udinese-Milan, quindi: come tre personaggi illustri della storia rossonera. L'ultima volta, da 40 anni a questa parte, che i rossoneri hanno giocato la prima gara di campionato in Friuli risale al 13 settembre 1981: la partita finì 0-0 e sulla panchina rossonera esordiva nelle vesti di tecnico - esattamente come accadrà a Giampaolo in apertura di questa stagione - Gigi Radice.

Il rossonero di Cesano Maderno era stato grande protagonista, da giocatore, nel Milan degli anni Cinquanta. Un senatore milanista era a sua volta alla guida tecnica del Milan, pochi anni dopo. Prima di campionato, Milan-Udinese a San Siro e riecco Nils Liedholm sulla panchina che già lo aveva visto protagonista dello scudetto della Stella. In un pomeriggio assolato, il match tra Milan e Udinese si è conclusa sul 2-2 con le reti di Virdis e Hateley contro i bianconeri allenati da Zico, ex simbolo del Flamengo. Anche Carlo Ancelotti, nel suo primo campionato da allenatore del Milan fin dalla prima giornata, ha incrociato l'Udinese in una prima giornata 2002-03 rinviata a novembre.

Da Zico a Rivaldo: in quell'occasione il brasiliano decisivo per l'1-0 rossonero era stato Rivaldo. A differenza di Radice, del Barone e di Carletto, Marco Giampaolo non ha mai giocato nel Milan ma il suo lavoro e la tradizione favorevole dovranno portare il Diavolo 2019-20 a dare tutto sul campo, domenica 25 agosto alle 18.00, in una sfida molto attesa fin da ora dai tifosi milanisti.