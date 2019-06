acmilan - Giugno, tra Nazionali e nuova stagione

Sarà un giugno rossonero con gli occhi rivolti agli impegni dei nostri giocatori con le rispettive Nazionali. Chiusa la stagione di Serie A, molti rossoneri sono partiti per gli impegni di questo mese. E, in un'estate priva di Europei e Mondiali per la Nazionale maggiore, saranno la Copa America, l'Africa Nations Cup e l'Europeo U21 a catalizzare l'attenzione.

Il Milan sarà presente in ciascuna di queste competizioni. Tra i primi a tornare in campo con la maglia azzurra ci sarà Alessio Romagnoli, contro la Grecia l'8 giugno e la Bosnia ed Erzegovina l'11 nelle qualificazioni ad Euro 2020. Anche Krzysztof Piatek, Hakan Calhanoglu e Ricardo Rodriguez si uniranno rispettivamente a Polonia, Turchia e Svizzera. Dal 14 giugno spazio, poi, alla Copa America, che vedrà protagonisti Cristian Zapata con la maglia della Colombia, Diego Laxalt nella selezione uguruayana e Lucas Paquetá con il Brasile. comincerà il 16 giugno l'Europeo U21, che si giocherà in Italia e che vedrà Davide Calabria e Patrick Cutrone tra gli azzurrini a disposizione del CT Luigi Di Biagio. Infine, Franck Kessiesarà di scena dal 21 con la Costa d'Avorio nella 32° edizione della Coppa d'Africa.

Parallelamente, si aprirà per il Milan una stagione importante in tema di calciomercato estivo tra acquisti, conferme e cessioni. In attesa del 30 giugno 2019, data che segnerà la linea di demarcazione tra la fine del 2018/19 e soprattutto l'inizio del 2019/20.