acmilan - Il Milan e il 5 maggio

Il Milan ha vinto il suo primo titolo di campione d'Italia il 5 maggio 1901: trasferta a Ponte Carrega, sul campo del Genoa. Per anni il risultato tramandato di quella partita era stato 1-0 a favore del Milan, poi si è appurato che i rossoneri in realtà si erano imposti 3-0. Da quel giorno in poi, la tradizione milanista in quella data è stata positiva.



Nel dopoguerra, il 5 maggio il Milan ha quasi sempre vinto e perso una sola volta, nel 1996 a Genova contro la Sampdoria, ma la partita era arrivata dopo le celebrazioni per la vittoria del 15esimo Scudetto ottenuta una settimana prima contro la Fiorentina. Anche il 5 maggio 1968 il Milan non vinse a Roma: 1-1, ma Scudetto vinto aritmeticamente già dalla fine del mese di marzo.



Il feeling fra il Milan e la data del primo Scudetto della propria Storia trova conforto anche in altre circostanze e in altri risultati: una vittoria di misura sul campo sempre del Genoa nel 1957, un 4-0 casalingo contro la SPAL nel 1963 con in gol fra gli altri anche Gianni Rivera, un 2-1 casalingo sull'Ascoli nel 1985.



Ma a spiccare è lo Juventus-Milan 0-3 nella prima gara giocata dai rossoneri nel nuovo Stadio Delle Alpi, vittoria netta con i gol di Simone, Evani e Paolo Maldini. Due importanti vittorie rossonere sulla strada dell'Europa sono arrivate il 5 maggio 2002 (Milan-Lecce 3-0 e rossoneri qualificati ai preliminari di Champions League) e il 5 maggio 2013: Milan-Torino 1-0 e rossoneri sempre più in corsa per il terzo posto che avrebbero conquistato due settimane dopo.