acmilan - Insieme per Milano e la Lombardia: il Milan dona un mezzo al Banco Alimentare

Fondazione Milan e Giuliani Foundation donano un mezzo per il trasporto di cibo all'Associazione Banco Alimentare della Lombardia

L'Associazione Banco Alimentare della Lombardia ha da oggi un nuovo mezzo per la consegna di cibo alle famiglie più vulnerabili di Milano e della Lombardia, che sono purtroppo in numero crescente a causa dell'emergenza Covid-19.

Il veicolo, coibentato e allestito per il trasporto di generi alimentari freschi, è stato consegnato davanti a Casa Milan dal Presidente di Fondazione Milan Paolo Scaroni e dal Presidente di Giuliani Foundation (àlias Fondazione Giammaria e Sabrina Giuliani) Giammaria Giuliani a Marco Magnelli, Direttore di Banco Alimentare della Lombardia. La donazione è stata resa possibile da Fondazione Milan (attraverso la generosità di tanti tifosi e sostenitori rossoneri) e dalla Fondazione della famiglia Giuliani.

"Siamo orgogliosi di poter donare al Banco Alimentare questo nuovo mezzo attrezzato e funzionale per il trasporto anche del cibo fresco - ha dichiarato il Presidente di Fondazione Milan, Paolo Scaroni -. Vogliamo essere a fianco di chi è attivo sul territorio e contribuisce in modo così determinante a dare sollievo in un periodo di incertezza e difficoltà. Questa pandemia ha colpito indistintamente a livello sanitario, sociale ed economico. Dopo le importanti donazioni ad AREU per l'emergenza sanitaria e al Dispositivo di Aiuto Alimentare del Comune di Milano, oggi siamo al fianco di Banco Alimentare, il cui operato è encomiabile. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno e ringrazio Giuliani Foundation, oggi a nostro fianco in questo progetto".

"Giuliani Foundation, attiva in tutto il mondo nel fornire assistenza in tante situazioni di bisogno, soprattutto sanitarie, è lieta in questa occasione di partecipare insieme a Fondazione Milan a una iniziativa concreta in Milano, a favore di persone e famiglie che nell'emergenza della pandemia si sono ritrovate ancor maggiormente in difficoltà - ha dichiarato il Presidente di Giuliani Foundation, Giammaria Giuliani -. Il nuovo mezzo oggi donato intende contribuire a migliorare la già capillare rete di distribuzione del Banco Alimentare, rendendo ancor più efficace il loro grande impegno da lungo tempo presente sul territorio".

"Ringraziamo sentitamente Fondazione Milan e Giuliani Foundation per l’importante dono - ha affermato il Presidente di Banco Alimentare della Lombardia, Dario Boggio Marzet -. Un gesto concreto e indispensabile per la continuità della nostra mission di risposta al bisogno alimentare; bisogno cresciuto ancor di più a seguito dell’emergenza generata dal Covid-19 che ha colpito in modo grave la città di Milano e tutta la Lombardia".

L'iniziativa rientra nelle iniziative di Fondazione Milan legate alla Fase 2 e segue di pochi giorni la raccolta fondi per supportare il progetto del Comune di Milano "Dispositivo di Aiuto Alimentare", di cui Banco Alimentare della Lombardia è partner, e che prevede la distribuzione di cibo alle fasce di popolazione più disagiate.