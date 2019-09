acmilan - La storia della settimana: "Da Hateley ai miei figli" di Stefano

Per chi come me vive il Milan dal maggio 1979 (Milan-Bologna), l'anno dello Scudetto della stella, non è facile scegliere un ricordo in particolare. Ogni partita mi ha regalato qualcosa da ricordare. Se chiudo gli occhi e cerco un momento particolare, unico, indimenticabile la mia memoria torna al Derby vinto con quel gol straordinario di Mark Hateley, Attila. Dopo anni difficili quella gioia esplosa come lo stacco portentoso del nostro centravanti ha radicato in me il fatto che il Milan tornerà sempre in cima. Ora vivo lo stadio con i miei figli ed il momento del gol dei ragazzi diventa l'occasione di un caldo, infinito abbraccio con loro. Ci può essere qualcosa di più bello?

di Stefano Cocozza